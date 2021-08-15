«Рубин» потерял первые очки в сезоне в матче с «Крыльями»

«Рубин» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Счет открыли гости: в середине второго тайма отличился нападающий Иван Сергеев. В этом моменте ему шикарно ассистировал хавбек Антон Зиньковский, который выдал голевой пас на партнера пяткой.

Но казанцы быстро сравняли счет: отличился полузащитник Хван Ин Бом.

«Рубин» потерял первые очки в сезоне. Команда набрала 10 баллов и делит лидерство в турнирной таблице с «Зенитом».

Самарцы набрали первое очко в сезоне, команда занимает 14-ю строчку.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

4-й тур

«Рубин» (Казань) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:1 (0:0)

Голы: Сергеев, 59 (0:1). Хван Ин Бом, 63 (1:1).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Шатов (Йевтич, 39), Костюков, Бакаев (И.Игнатьев, 46), Самошников (В.Игнатьев, 73), Хван Ин Бом, Абильдгор, Хакшабанович (Кварацхелия, 56).

«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Чернов, Зеффан, Солдатенков, Горшков, Зиньковский (Пиняев, 74), Ежов (Кабутов, 90), Витюгов (Пруцев, 85), Глушенков (Сарвели, 74), Иванисеня, Сергеев (Онугха, 85).

Предупреждения: Самошников, 40. Ломаев, 63. Абильдгор, 77. Бегич, 78. Хван Ин Бом, 90.

Судьи: Сухой (Люберцы). Шаламберидзе (Москва), Кудрявцев (Санкт-Петербург).

ВАР: Турбин (Дмитров). Мосякин (Москва).

15 августа. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».