«Краснодар» на своем поле победил «Арсенал»

«Краснодар» в домашнем матче 4-го тура Тинькофф РПЛ одержал волевую победу над «Арсеналом» со счетом 3:2.

Первыми забили туляки — на 10-й минуте встречи отличился Евгений Луценко. Дальше забивали «быки»: в первом тайме голы на свой счет записали Реми Кабелла, Юрий Газинский и Джон Кордоба. Последний во втором тайме не забил пенальти (попал в перекладину).

Сразу после незабитого пенальти второй гол забил «Арсенал» (на 87-й минуте) — дубль оформил Луценко.

«Краснодар» поднялся на шестое место в таблице. В следующем матче команда Виктора Гончаренко в гостях сыграет с «Локомотивом».

«Арсенал» — на 13-м месте. В следующей встречи туляки на своем поле примут «Спартак».

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Премьер-лига

4-й тур

«Краснодар» — «Арсенал Т» (Тула) — 3:2 (3:1)

Голы: Луценко, 10 (0:1). Кабелла, 24 (1:1). Газинский, 29 (2:1). Кордоба, 37 (3:1). Луценко, 86 (3:2).

Нереализованный пенальти: Кордоба, 85 (вратарь)

«Краснодар»: Агкацев, Сорокин, Рамирес, Корнюшин, Ионов (Литвинов, 86), Газинский (Ильин, 86), Крыховяк, Кабелла (Сулейманов, 76), Классон, Черников, Кордоба.

«Арсенал Т»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Радакович, Суханов (Гулиев, 46), Бьорнстрем (Степанов, 68), Пантелеев (Костадинов, 46), Чаушич (Панченко, 46), Хлусевич (Марков, 82), Давиташвили, Луценко.

Предупреждения: Черников, 56. Бьорнстрем, 65. Новосельцев, 88.

Судьи: Шадыханов. Березнов, Болотенков (все — Москва).

ВАР: Сиденков (Санкт-Петербург). Богач (Люберцы).

15 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар».