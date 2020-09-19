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«Рубин», «Краснодар», «Зенит». Алексей Миранчук рассказал о вариантах в РПЛ

13:46
Алексей Миранчук. Фото Алексей Иванов, -
Алексей Миранчук. Фото Алексей Иванов, -
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал, какие клубы им интересовались на протяжении карьеры.

«Да, в начале карьеры мною интересовался «Рубин». Сначала сам раздумывал, потом поговорил с Юрием Семиным. Знаете, было ощущение, что поступаю неправильно, это не то», — сказал Миранчук в интервью Нобелю Арустамяну.

«Да, еще был интерес «Зенита». Галицкий хотел меня забрать в «Краснодар»? Приятно, однако я не вижу смысла менять команды одного уровня. В «Локомотиве» меня все устраивало».

Летом этого года Алексей Миранчук подписал контракт с «Аталантой» по схеме «4+1».

Дополнительная информация:

https://t.me/nobel_arustamyan/252

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