«Рубин» — «Краснодар»: Нижегородов удвоил преимущество казанцев

«Рубин» забил второй гол в домашнем матче с «Краснодаром» в 20-м туре РПЛ — 2:0.

На 73-й минуте отличился Константин Нижегородов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)

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