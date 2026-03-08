ЦСКА — «Динамо»: стартовые составы на матч РПЛ

ЦСКА и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата России-2025/26.

ЦСКА: Акинфеев, Матеус Рейс, Круговой, Жоао Виктор, Мойзес, Баринов, Обляков, Глебов, Гайич, Кисляк, Гонду.

«Динамо»: Расулов, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Рубенс, Осипенко, Бителло, Фомин, Гомес, Нгамале, Тюкавин.

Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.