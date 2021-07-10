Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гол Кварацхелии принес «Рубину» победу над «Химками» на старте товарищеского турнира

18:55
10 июля. «Рубин» — «Химки» — 1:0. Фото ФК «Химки».
10 июля. «Рубин» — «Химки» — 1:0. Фото ФК «Химки».
Теги:

«Рубин» и «Химки» сыграли на старте товарищеского турнира, матч прошел на «Арене «Химки». Казанский клуб одержал победу с минимальным счетом — 1:0.

Автором победного мяча стал в самом конце второго тайма полузащитник Хвича Кварацхелия. За несколько минут до этого «Химки» забили гол, но он был отменен из-за офсайда.

В первом тайме казанцы из-за травмы потеряли защитника Илью Самошникова.

Россия. Кубок Матч-премьер

«Химки» — «Рубин» — 0:1 (0:0)

Гол: Кварацхелия, 90.

«Химки»: Лантратов, Дагерстоль, Идову, Данилкин (Трошечкин, 82), Филин, Стоинович, Набиуллин, Глушаков (Камышев, 68), Сабович (Корян, 68), Кухарчук, Себай (Соколов, 82).

«Рубин»: Дюпин, Старфельт (В.Игнатьев, 46), Зотов (Бегич, 46), Уремович (Мусаев, 46), Самошников (Зуев, 35), Абильдгор (Нижегородов, 46), Шатов (Йевтич, 46), Макаров (Бакаев, 46), Хван Ин Бом (Костюков, 61), Деспотович (И.Игнатьев, 46), Хакшабанович (Кварацхелия, 46).

Предупреждение: Зотов, 10.

Судья: Пустовойтова (Москва).

10 июля. Химки. Стадион «Арена Химки».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Денис Лебедев: «Конор слишком много себе позволяет, надеюсь, Порье успокоит его»
Новый «Секс в большом городе»: актеры, сюжет, дата выхода
Профессор МГУ пырнул сына ножом в живот за замечание
На Украине предупредили об опасности новых российских «Северных потоков»
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы