Гол Кварацхелии принес «Рубину» победу над «Химками» на старте товарищеского турнира

«Рубин» и «Химки» сыграли на старте товарищеского турнира, матч прошел на «Арене «Химки». Казанский клуб одержал победу с минимальным счетом — 1:0.

Автором победного мяча стал в самом конце второго тайма полузащитник Хвича Кварацхелия. За несколько минут до этого «Химки» забили гол, но он был отменен из-за офсайда.

В первом тайме казанцы из-за травмы потеряли защитника Илью Самошникова.

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«Химки» — «Рубин» — 0:1 (0:0)

Гол: Кварацхелия, 90.

«Химки»: Лантратов, Дагерстоль, Идову, Данилкин (Трошечкин, 82), Филин, Стоинович, Набиуллин, Глушаков (Камышев, 68), Сабович (Корян, 68), Кухарчук, Себай (Соколов, 82).

«Рубин»: Дюпин, Старфельт (В.Игнатьев, 46), Зотов (Бегич, 46), Уремович (Мусаев, 46), Самошников (Зуев, 35), Абильдгор (Нижегородов, 46), Шатов (Йевтич, 46), Макаров (Бакаев, 46), Хван Ин Бом (Костюков, 61), Деспотович (И.Игнатьев, 46), Хакшабанович (Кварацхелия, 46).

Предупреждение: Зотов, 10.

Судья: Пустовойтова (Москва).

10 июля. Химки. Стадион «Арена Химки».