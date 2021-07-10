В Италии сообщили, что гендиректор «Милана» общался с ЦСКА по поводу трансфера Влашича
19:13
Генеральный директор «Милана» Иван Газидис провел телефонный разговор с представителями ЦСКА по поводу возможного трансфера полузащитника Николы Влашича, сообщает Milan News 24.
Сейчас итальянская сторона взяла паузу в переговорах, так как клуб не готов согласиться на финансовые требования ЦСКА. По данным СМИ, московский клуб требует за 23-летнего хорвата 35 миллионов евро.
В минувшем сезоне хавбек в общей сложности провел 34 матча за ЦСКА, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с армейцами действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.
По информации «СЭ», «Зенит» также заинтересован в подписании Влашича.
Читайте также
Форварда наказали на 4 года за употребление кокаина. Он оказался не виноват и продолжит карьеру в КХЛ
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю