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В Италии сообщили, что гендиректор «Милана» общался с ЦСКА по поводу трансфера Влашича

19:13
Никола Влашич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Милана» Иван Газидис провел телефонный разговор с представителями ЦСКА по поводу возможного трансфера полузащитника Николы Влашича, сообщает Milan News 24.

Сейчас итальянская сторона взяла паузу в переговорах, так как клуб не готов согласиться на финансовые требования ЦСКА. По данным СМИ, московский клуб требует за 23-летнего хорвата 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне хавбек в общей сложности провел 34 матча за ЦСКА, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с армейцами действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

По информации «СЭ», «Зенит» также заинтересован в подписании Влашича.

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Иван Шитик все материалы автора

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