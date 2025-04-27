«Рубин» — «Факел»: Габараев едва не порвал майку Безрукова. Почему не назначен пенальти?

На 80-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Рубин» — «Факел» (2:1) защитник гостей Альберт Габараев продолжительное время держал Руслана Безрукова левой рукой за майку, не позволив сопернику сыграть в мяч. По мнению экспертов «СЭ», действия воронежского футболиста следовало оценить как фол и наказать его назначением пенальти.

Роман Сафьян в том моменте 11-метровый удар не назначил. Видеоассистенты Алексей Амелин и Василий Казарцев в его действия не вмешались.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции