1 ноября 2025, 08:15

«Рубин» — «Динамо»: трансляция матча РПЛ начнется в 17.45 мск

«Рубин» примет «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Рубин» примет московское «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата России в субботу, 1 ноября. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 17.45 по московскому времени.

&laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;: онлайн трансляция матча РПЛ 1&nbsp;ноября 2025 года.«Рубин» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча казанцев и москвичей. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Рубин» — «Динамо» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч казанцев и москвичей показывает канал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (в окне федерального вещания).

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
01 ноября 2025, 17:45. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:0
Динамо

В 13 турах чемпионата «Рубин» набрал 18 очков, «Динамо» — 16. Неделю назад казанцы проиграли «Краснодару» со счетом 0:1, а москвичи уступили «Зениту» — 1:2.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
