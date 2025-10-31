Футбол
Live

1 ноября, 19:45

«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 14-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
1 ноября, 19:50

«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
01 ноября, 17:45. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:0
Динамо

1 ноября, 19:46

«Рубин» и «Динамо» голов не забили, оставшись на 7 и 8 местах соответственно. Но уже скоро в этот участок таблицы могут внести свои коррективы «Ростов» и «Ахмат».

1 ноября, 19:44

90+6 минута. Нарушены правила на Маухубе, но уже на выходе из опасной зоны. Впрочем, нужна просто хорошая подача сейчас. Бителло исполняет неудачно и не этом все.

Ничья 0:0 в Казани.

1 ноября, 19:42

90+4 минута. Компенсированное время уже вышло, но еще пару-тройку минут будут играть точно. Иву лежит на газоне, узнав, что его меняют. Это норма. Иванов вышел.

1 ноября, 19:41

90+3 минута. Это было опасно! Тащит Ставер! Был рикошет или переправление, но так или иначе это был голевой шанс! Ну да, Гладышев грузил, а корректировал Бителло, но делал это локально. И тем не менее.

1 ноября, 19:40

90+2 минута. Ого! Мяч попал в руку почти на линии штрафной справа только что вышдшему Йочичу. Как это сыграет? Смотрим.

1 ноября, 19:38

90+1 минута. Четыре минуты компенсировано ко второму тайму. Замену готовит Рахимов: Шабанхаджай ушел, Йочич вышел, а «Динамо» исполняет угловой справа.

1 ноября, 19:37

89-я минута. Штурм ворот стартовал! Блокирован удар Скопинцева! «Рубин» почти в полном составе вжался в штрафную площадь.

1 ноября, 19:35

87-я минута. Даку, конечно, носится как лось и топчет всех на своем пути. Снес Кутицкого, наорал на первого помощника судьи, получил карточку — албанский хет-трик в действии.

1 ноября, 19:34

85-я минута. Еще одна замена в составе «Динамо»: вместо Глебова вышел Окишор.

1 ноября, 19:33

85-я минута. «Рубин» начудил на правом фланге и тут же пошла атака гостей! Но когда мяч под правой ногой у Гладышева — это не страшно. Тем более, что удар был заблокирован Вуячичем.

1 ноября, 19:29

81-я минута. Маухуб и Сергеев вышли вместо Тюкавина и Бабаева. Как-то нет ощущения, что этими заменами Карпин перегружает линию атаки. Другими линиями пока не жертвует, а мы напомним, что «Рубин» уже более 20 минут играет в меньшинстве.

1 ноября, 19:28

80-я минута. Как здорово в касание сыграл Тюкавин на Бителло — и пошла контратака! Но обратная подача бразильца... ни Тюкавину, ни Гладышеву. Удар от ворот.

1 ноября, 19:25

78-я минута. Глебов не дает убежать Даку с середины поля, арбитр уже спешит к динамовцу с карточкой, а целая толпа игроков «Рубина» спешит к судье, чтобы тот сменил желтый цвет на красный.

1 ноября, 19:24

75-я минута. Впервые с момента удаления «Рубин» провел что-то вроде позиционной атаки и даже немного поработал с мячом на своей половине. Кабутов не достал мяч у лицевой.

1 ноября, 19:22

74-я минута. Желтая карточка Кутицкому за нарушение правил на Даку. Нападающий на возврте помогал защитникам в опорной зоне и получил по ногам.

1 ноября, 19:18

71-я минута. Бабаев хотел пробить через себя, но попал по Арройо. Это фол.

1 ноября, 19:16

69-я минута. Замена в составе «Рубина»: вместо Безрукова вышел Ходжа.

1 ноября, 19:13

65-я минута. Классный ввод мяча рукой Ставера на Даку. Далеко, быстро, а главное точно. Но Даку на левом фланге совершенно один, а против него только динамовцы.

1 ноября, 19:11

63-я минута. Казалось, что вроде бы Рашид Рахимов готовит замену, но пока свежих игроков выпустил Карпин. Возможно, «Рубин» перестроился и без внедрения новых игроков.

1 ноября, 19:10

62-я минута. Двойная замена в составе «Динамо»: ушли Фомин и Рубенс, вышли Скопинцев и Кутицкий.

1 ноября, 19:06

«Рубин» — «Динамо»: гости играют в большинстве

58-я минута. Удаление в составе «Рубина»! Нижегородов прихватил Тюкавина и получил вторую желтую. Первая была показана на 51-й минуте.

1 ноября, 19:05

57-я минута. Пушка от Иву! Мяч пролетел в считанных сантиметрах от перекладины.

1 ноября, 19:03

55-я минута. Даку врубил режим Филиппо Индзаги? Убежал по центру, дважды переиграл Расулова, но не забил, а если бы забил, то все равно отменили бы. Вне игры. Мы все еще ждем первого голевого момента в матче от команды Рахимова.

1 ноября, 19:01

52-я минута. Есть ощущение, что «Рубин» начал второй тайм так, что логичнее было начинать так первый. Но лучше поздно, чем никогда. А что же «Динамо»? Пока непонятно.

1 ноября, 18:58

50-я минута. И третий угловой для Казани, причем все — с правого фланга. Результат нулевой. Последний стандарт и вовсе не получился.

1 ноября, 18:56

48-я минута. Два подряд угловых в исполнении хозяев, причем второй был нзначен после того, как Фомин подставил голову под плотный удар Иву.

1 ноября, 18:53

46-я минута. Начался второй тайм в Казани. Замена в составе «Рубина»: вместо Рожкова вышел Кабутов.

1 ноября, 18:40

«Рубин» — «Динамо»: первый тайм без голов

Преимущество у гостей. «Рубин» лишь к получасу игры начал обозначать себя в атаке, но голевых моментов не создал. «Динамо» же запомнилось двумя выпадами Гладышева (он пробивал ногой и головой), и хорошим взаимодействием слева Бителло и Бабаева — именно эта связка едва не принесла гостям гол на последних секундах тайма. Добавим, что уже в самом конце первого тайма карточку в составе «Рубина» получил Шабанхаджай за фол на Касересе.

1 ноября, 18:35

45+1 минута. Это надо видеть! Классную стеночку разыграли Бабаев и Бителло, бразилец уверенно подсек мяч над Ставером, но в сумасшедшем прыжке Нижегородов мяч вынес из пустых ворот. Уже все проверили и убедились — гола нет. Но каково! Перерыв.

1 ноября, 18:32

43-я минута. «Рубин» почти сразу отвечает ударом Кузяева, это творое попадание в створ, однако как случаем ранее совсем неопасно для Расулова.

1 ноября, 18:31

42-я минута. Дальние удары гости пока не пробовали, пионером в этом направлении стал Фомин. Пробил плотно, но повыше перекладины. Ставер контролировал.

1 ноября, 18:27

38-я минута. А вот и первый удар в створ от «Рубина». Шабанхаджай пробил из-за пределов штрафной с правой и несильно.

1 ноября, 18:26

37-я минута. Есть немного пространства у Бабаева и Бителло, однако пас первого получается слишком сильным для второго.

1 ноября, 18:25

36-я минута. Первую желтую карточку в матче получает динамовец Хуан Касерес.

1 ноября, 18:24

34-я минута. Бабаев с левой пробил неточно, а чуть ранее в высоком прыжке Гладышев завершал подачу с левого фланга. Попал в створ, а там Ставер контролирует все.

1 ноября, 18:21

31-я минута. Даку нарушает правила на углу штрафной «Динамо». Казанцы добавили в активности — это хорошо видно. А что на уме у «Динамо» — сложно сказать. Игра шла, было хорошее движение, но сейчас этого уже не особенно видно.

1 ноября, 18:18

29-я минута. Первый удар в сторону ворот «Динамо». Головой и неточно.

1 ноября, 18:16

26-я минута. Выход через пас из своей штрафной площади — это старая и страшная терапия для болельщиков «Динамо». Но вроде бы выбрались, однако в опорной зоне активнее был «Рубин».

1 ноября, 18:13

24-я минута. Даку слегка спугнул Расулова активным прессингом. А сейчас уже Гладышев на правом фланге пытался раскачать соперников, это сделать получилось, но лишь отчасти.

1 ноября, 18:11

22-я минута. Только сейчас «Рубин» получает возможность хотя бы немного повозиться с мячом без продвижения вперед. Соперник взял паузу. А Казань прощупывает фланги.

1 ноября, 18:09

20-я минута. Маричаль ошибается в передаче -это результат прессинга «Рубина».

1 ноября, 18:07

18-я минута. Здорово разыграли! Бабаев мягко от лицевой на Касереса, а тот пробил с левой выше перекладины. Сорвался гол-красавец.

1 ноября, 18:05

16-я минута. На ногах Тюкавин — у болельщиков «Динамо» отлегло. А гости снова забирают мяч под свой контроль. С каждой минутой игра «Рубина» вторым номером выглядет все очевиднее.

1 ноября, 18:03

14-я минута. Даку догнал мяч на правой бровке, ловко пробросил его себе на ход в борьбе с зщитником, а вот прострел не получился. Внимание! Тюкавин лежит на газоне и держится за колено.

1 ноября, 18:00

11-я минута. Второй шанс для гостей! Бабаев нашел передачей в штрафной Бителло, а тот простреливал из пределов штрафной. Без удара, но очень опасно. Такими темпами гол «Динамо" — вопрос времени. «Рубин» столпился перед штрафной и отбивается. Впереди цепляется Даку — пока это вся игра.

1 ноября, 17:59

10-я минута. Сейчас, думаю, у «Динамо» процент владения стремится к отметке 70 процентов. Казань совсем без мяча.

1 ноября, 17:58

9-я минута. Тюкавин опустился глубже и сбросил мяч на Бителло, а тот примеривался к удару с левого угла штрафной площади.

1 ноября, 17:55

6-я минута. Против Даку нарушены правила в середине поля. Давненько не забивал главный снайпер казанской команды.

1 ноября, 17:53

4-я минута. В начале игры именно гости побольше владеют мячом, хотя первая попытки подойти к воротам была в исполнении «Рубина».

1 ноября, 17:51

2-я минута. Первый момент в матче создает «Динамо». Гладышев подобрал мяч чуть правее центра, за счет обводки продвинулся к штрафной и пробил низом неточно.

1 ноября, 17:49

1-я минута. Игра началась! «Рубин» нанес первый удар по мячу в этом матче. Смотрим.

1 ноября, 17:45

Команды приглашаются на поле!

1 ноября, 16:33

Стартовый состав «Динамо» на матч с «Рубином»

Расулов (вр), Маричаль, Касерес, Фернандес, Рубенс, Бителло, Глебов, Фомин, Бабаев, Тюкавин, Гладышев.

Запасные: Лещук, Кудравец, Скопинцев, Осипенко, Зайдензаль, Кутицкий, Маринкин, Окишор, Нгамале, Маухуб, Сергеев.

1 ноября, 16:30

Стартовый состав «Рубина» на матч с «Динамо»

Ставер (вр), Нижегородов, Вуячич (к), Арройо, Безруков, Рожков, Лобов, Иву, Кузяев, Даку, Шабанхаджай.

Запасные: Нигматуллин, Ежов, Тесленко, Кабутов, Йочич, Апшацев, Иванов, Зотов, Хаджа, Чумич, Васильев, Сиве.

31 октября, 16:45

«Рубин» — «Динамо»: потери

У казанцев травмирован защитник Егор Тесленко.

У москвичей по состоянию здоровья матч пропустят защитник Милан Майсторович, хавбеки Луис Чавес, Антон Миранчук, Артур Гомес, Денис Макаров и Бактиер Зайнутдинов, а также голкипер Андрей Лунев.

31 октября, 16:40

«Рубин» — «Динамо»: личные встречи

В последний раз казанцы обыгрывали бело-голубых более четырех лет назад — 1 мая 2021-го «Рубин» дома победил в матче РПЛ со счетом 2:0. С тех пор москвичи не уступают — серия насчитывает девять матчей, семь из которых — официальные. Динамовцы выиграли восемь раз при одной ничьей.

31 октября, 16:35

Результаты «Динамо» в последних турах РПЛ

У бело-голубых за аналогичный отрезок — две победы при одной ничьей и двух поражениях. Команда Карпина победила «Оренбург» (3:1) и «Крылья Советов» (2:3), сыграла вничью с «Ахматом» (2:2), уступила «Локомотиву» (3:5) и «Зениту» (1:2).

31 октября, 16:30

Результаты «Рубина» в последних турах РПЛ

Команда Рахимова в пяти минувших встречах чемпионата выиграла лишь однажды — у «Крыльев Советов» (2:0). Была ничья с «Акроном» (2:2) и поражения от «Локомотива» (0:1), «Балтики» (0:3) и «Краснодара» (0:1).

31 октября, 16:25

Где смотреть трансляцию матча «Рубин» — «Динамо»

Встречу казанцев с москвичами в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

31 октября, 16:20

Дата, место и время начала матча «Рубин» — «Динамо»

Матч команд Рашида Рахимова и Валерия Карпина состоится в субботу, 1 ноября, в Казани на «Ак Барс Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17.45 по московскому времени.

31 октября, 16:15

Всем привет!

В матче 14-го тура премьер-лиги сыграют «Рубин» и московское «Динамо». «СЭ» будет подробно следить за игрой. Присоединяйтесь!

  • Ольга РОМАНОВА

    Хорошая игра

    01.11.2025

  • Так Надо

    Чем дальше - тем хуже в целом выглядит Динамо. Вне зависимости от итогового результата. А отдельные игроки-то - очень хорошие. Даже в большинстве нет выстроенной игры. Эх. Валера....

    01.11.2025

  • Rogojan Vasile

    Надеюсь, это будет хороший матч.

    31.10.2025

