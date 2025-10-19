«Балтика» в гостях разгромила «Рубин», Даку не реализовал пенальти

«Балтика» на выезде переиграла «Рубин» в матче 12-го тура РПЛ — 3:0.

По голу у калининградцев забили Брайан Хиль (7-я минута), Максим Петров (19-я) и Мингиян Бевеев (80-я).

Казанцы могли отыграть один мяч в начале второго тайма, но Максим Бориско отразил удар с пенальти в исполнении Мирлинда Даку.

«Балтика» (23 очка) сохраняет пятое место в РПЛ. «Рубин» (18) идет седьмым в турнирной таблице.