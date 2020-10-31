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«Рубин» — «Арсенал»: туляки пропустили 2 гола за 2 минуты

14:27
Футболисты &quot;Рубина&quot;. Фото ФК "Рубин"
Футболисты &quot;Рубина&quot;. Фото ФК "Рубин"
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Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович укрепил преимущество своей команды в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» — 2:0.

На 22-й минуте серб отправил мяч в ворота Егора Шамова обводящим ударом в дальний угол после передачи Солтмурода Бакаева. Отметим, что двумя минутами ранее счет в матче открыл защитник казанцев Карл Старфельт.

Рубин — Арсенал Т

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