«Рубин» — «Ахмат»: в первом тайме Кукуян не удалил защитника казанцев. Почему не вмешался ВАР?
22:40
На 17-й минуте матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Ахмат» арбитр Павел Кукуян ошибся, не удалив защитника казанской команды Филипа Уремовича. Тот сбил Мохамеда Конате, который выбегал один на один с вратарем. Судье следовало назначить штрафной удар и показать нарушителю красную карточку.
Непонятно, почему в этой ситуации в действия рефери не вмешался его видеоассистент Игорь Панин. На видеоповторе из-за ворот четко видно, что защитник ударил нападающего по ноге и сбил его перед тем, как тот вбежал в штрафную площадь. Уремович вообще не сыграл в мяч.
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