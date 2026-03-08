Семак после поражения от «Оренбурга»: «Качество игры оставляло желать лучшего. И удача отвернулась»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения в гостевом матче 20-го тура РПЛ от «Оренбурга» (1:2) назвал результат неудовлетворительным.

«Качество игры, особенно в обороне, сегодня оставляло желать лучшего, — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака. — Плюс еще и удача отвернулась: не забили два пенальти, и первый рикошет, который привел к голу в наши ворота — тоже мяч достаточно необязательный. Я думаю, что шансы забить при счете 1:0 второй мяч у нас были. Нужно было реализовывать, и дальше игра была бы, конечно, поспокойнее. Поскольку пропустили, психологическое преимущество уже было на стороне «Оренбурга». Они смогли забить и второй мяч, ну а мы, к сожалению, не смогли победить сегодня и даже отыграться».

Также тренер ответил на вопрос, почему полузащитник Вильмар Барриос не вышел в стартовом составе.

«Барриоса мы поберегли, у него три карточки. А в течение матча уже Вендел почувствовал проблемы в икроножной мышце, поэтому нужно было его менять, и вышел уже Барриос», — сказал Семак.

«Зенит» (42 очка) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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