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РПЛ выступила с заявлением по поводу допуска болельщиков на матчи 1-го тура

17:08
РПЛ выступила с заявлением по поводу допуска болельщиков на матчи 1-го тура. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
РПЛ выступила с заявлением по поводу допуска болельщиков на матчи 1-го тура. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская премьер-лига выступила с заявление по поводу ситуации с допуском болельщиков на матчи 1-го тура чемпионата.

«22 июля на основании постановления Главного санитарного врача России и требования управления Роспотребнадзора по Ростовской области было принято решение о проведении первого матча сезона 2021/22 «Ростов» — «Динамо» без зрителей.

В связи с эпидемиологической ситуацией порядок допуска зрителей на другие матчи тура также определяют региональные управления Роспотребнадзора.

К сожалению, РПЛ и клубы не получают от Роспотребнадзора всю информацию заблаговременно, несмотря на официальные запросы и на то, что клубы начали реализацию билетов на игры первого тура заранее.

Просим болельщиков отнестись с пониманием к этой ситуации. Стремительное распространение коронавируса вынуждает власти идти на непопулярные меры, вместе с тем выражаем надежду, что Роспотребнадзор будет учитывать вопрос комфорта зрителей и своевременно информировать лигу и клубы о своих решениях, а также подробно их разъяснять», — говорится в сообщении.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_26861.html

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Иван Шитик все материалы автора

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