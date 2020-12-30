РПЛ выложила видео лучших голов, забитых пяткой за последние 10 лет

Пресс-служба Тинькофф-РПЛ опубликовала видеоподборку лучших голов десятилетия, забитых пяткой.

Лига продолжает выбирать лучший гол десятилетия. В число номинантов среди голов пяткой попали мячи, забитые Сергеем Давыдовым (в составе «Кубани» в ворота ЦСКА, 2011 год), Павлом Мамаевым (в составе «Краснодара» «Зениту», 2014 год), Михаилом Костюковым (за «Амкар» в ворота «Анжи», 2017 год), Лукой Джорджевичем (за «Арсенал» в ворота «Оренбурга», 2018 год) и Адесойе Ойеволе (за «Оренбург» в ворота «Краснодара», 2019 год).

В канун Нового года мы вместе с вами продолжаем выбирать лучший гол десятилетия в Премьер-Лиге ?



? В этой подборке — голы пяткой. В числе претендентов: Сергей Давыдов, Павел Мамаев, Михаил Костюков, Лука Джорджевич, Адесойе Ойеволе.#ГолДесятилетияРПЛ pic.twitter.com/6T1e02abnd — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 30, 2020

Голосование проводится в официальной группе Тинькофф РПЛ «Вконтакте».