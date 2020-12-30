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РПЛ выложила видео лучших голов, забитых пяткой за последние 10 лет

12:59

Пресс-служба Тинькофф-РПЛ опубликовала видеоподборку лучших голов десятилетия, забитых пяткой.

Лига продолжает выбирать лучший гол десятилетия. В число номинантов среди голов пяткой попали мячи, забитые Сергеем Давыдовым (в составе «Кубани» в ворота ЦСКА, 2011 год), Павлом Мамаевым (в составе «Краснодара» «Зениту», 2014 год), Михаилом Костюковым (за «Амкар» в ворота «Анжи», 2017 год), Лукой Джорджевичем (за «Арсенал» в ворота «Оренбурга», 2018 год) и Адесойе Ойеволе (за «Оренбург» в ворота «Краснодара», 2019 год).

Голосование проводится в официальной группе Тинькофф РПЛ «Вконтакте».

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