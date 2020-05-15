РПЛ возвращается, а Семина убрали из «Локомотива». Футбольный live — в 18.00
15:50
Наконец-то хорошая новость — российский футбол вернется в июне!
В сегодняшнем лайве на YouTube-канале «СЭ» в 18.00 это обсудят Мария Маркова, Дмитрий Симонов и Константин Алексеев. Еще несколько важных тем:
— Доигровка Кубка: где играть «Спартаку» с «Зенитом»
— Отмена ФНЛ — это правильно?
— Уход Юрия Семина из «Локомотива»
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