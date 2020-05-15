Наконец-то хорошая новость — российский футбол вернется в июне!

В сегодняшнем лайве на YouTube-канале «СЭ» в 18.00 это обсудят Мария Маркова, Дмитрий Симонов и Константин Алексеев. Еще несколько важных тем:

— Доигровка Кубка: где играть «Спартаку» с «Зенитом»

— Отмена ФНЛ — это правильно?

— Уход Юрия Семина из «Локомотива»