РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

РПЛ возвращается, а Семина убрали из «Локомотива». Футбольный live — в 18.00

15:50

Наконец-то хорошая новость — российский футбол вернется в июне!

В сегодняшнем лайве на YouTube-канале «СЭ» в 18.00 это обсудят Мария Маркова, Дмитрий Симонов и Константин Алексеев. Еще несколько важных тем:

— Доигровка Кубка: где играть «Спартаку» с «Зенитом»

— Отмена ФНЛ — это правильно?

— Уход Юрия Семина из «Локомотива»

Опрос

проголосовало: 165
Все опросы
Чемпионат и Кубок России вернутся 21 июня: правильное решение?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
Материалы сюжета: Семин и «Локомотив»: это все




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир