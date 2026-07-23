Семак перед матчем с «Акроном»: «Сложнее готовиться к игре с командой, куда пришел новый тренер»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об особенностях подготовки к матчу 1-го тура РПЛ сезона-2026/27 с «Акроном».

«Конечно, приход нового тренера влияет на игру команды с точки зрения эмоциональной составляющей. Все игроки, естественно, уже привыкают к новым требованиям. Взгляд у каждого тренера свой. Я думаю, что для игроков это шанс проявить себя, попасть в стартовый состав — для тех, кто играл, может быть, меньше. Плюс схема, рисунок игры у каждого тренера свои, видение игры и состава команды. Поэтому, конечно, в этом отношении сложнее готовиться», — цитирует Семака клубная пресс-служба.

Главным тренером «Акрона» является 53-летний серб Срджан Благоевич. Он был назначен в начале июня 2026 года.

Матч «Акрон» — «Зенит» пройдет 25 июля. Начало в 16.15 по московскому времени.