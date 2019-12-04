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РПЛ сделала запрос в МВД Санкт-Петербурга по задержаниям болельщиков

18:28
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Российская премьер-лига сделала официальный запрос в МВД Санкт-Петербурга по вопросу задержаний болельщиков. Запрос был сделан с целью получения подробной информации о задержаниях до и во время матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0), сообщает ТАСС.

Также лига сделала запрос по поводу наиболее резонансного задержания — заводящего «Спартака» Валерия Бевза, которого 4 декабря Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности за скандирование оскорбительных нецензурных выражений и призыв к скандированию всех болельщиков сектора. В среду Бевз был наказан штрафом в размере 5000 рублей с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок полтора года.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7266255

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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