РПЛ сделала запрос в МВД Санкт-Петербурга по задержаниям болельщиков

Российская премьер-лига сделала официальный запрос в МВД Санкт-Петербурга по вопросу задержаний болельщиков. Запрос был сделан с целью получения подробной информации о задержаниях до и во время матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0), сообщает ТАСС.

Также лига сделала запрос по поводу наиболее резонансного задержания — заводящего «Спартака» Валерия Бевза, которого 4 декабря Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности за скандирование оскорбительных нецензурных выражений и призыв к скандированию всех болельщиков сектора. В среду Бевз был наказан штрафом в размере 5000 рублей с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок полтора года.

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