РПЛ рассмотрит заявки «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода» о вступлении в лигу 24 мая
Пресс-служба Тинькофф РПЛ опубликовала повестку общего собрания премьер-лиги, которое состоится 24 мая.
В повестку заседания включены девять тем, включая вопрос о рассмотрении заявок «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода» на выступление в РПЛ. «Крылья» заняли первое место по итогам сезона в Олимп-ФНЛ, «Нижний Новгород» стал третьим и получил путевку в премьер-лигу благодаря тому, что финишировавший вторым «Оренбург» не смог получить необходимую лицензию.
Повестка общего собрания РПЛ:
1. Утверждение итогов сезона Тинькофф РПЛ 2020/21.
2. Исключение из АФК «РПЛ» клубов, команды которых потеряли право участия в Тинькофф РПЛ сезона 2021/22 по итогам чемпионата-2020/21.
3. Рассмотрение заявлений АО «ПФК «Крылья Советов» и АНО «ФК «Нижний Новгород» о вступлении в АФК «РПЛ».
4. Рассмотрение Регламента Тинькофф РПЛ, Санитарного, Коммерческого и Технического регламентов на сезон 2021/22.
5. Внесение изменений в Положение о турнире за Суперкубок России.
6. Изучение заявок на проведение Олимп-Суперкубка России-2021.
7. Выдвижение делегата от РПЛ на Конференцию РФС.
8. Рассмотрение вопроса о распределении доходов, полученных от реализации коммерческих и вещательных прав, в сезоне 2021/22.
9. Разное.
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