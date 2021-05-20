РПЛ рассмотрит заявки «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода» о вступлении в лигу 24 мая

Пресс-служба Тинькофф РПЛ опубликовала повестку общего собрания премьер-лиги, которое состоится 24 мая.

В повестку заседания включены девять тем, включая вопрос о рассмотрении заявок «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода» на выступление в РПЛ. «Крылья» заняли первое место по итогам сезона в Олимп-ФНЛ, «Нижний Новгород» стал третьим и получил путевку в премьер-лигу благодаря тому, что финишировавший вторым «Оренбург» не смог получить необходимую лицензию.

Повестка общего собрания РПЛ:

1. Утверждение итогов сезона Тинькофф РПЛ 2020/21.

2. Исключение из АФК «РПЛ» клубов, команды которых потеряли право участия в Тинькофф РПЛ сезона 2021/22 по итогам чемпионата-2020/21.

3. Рассмотрение заявлений АО «ПФК «Крылья Советов» и АНО «ФК «Нижний Новгород» о вступлении в АФК «РПЛ».

4. Рассмотрение Регламента Тинькофф РПЛ, Санитарного, Коммерческого и Технического регламентов на сезон 2021/22.

5. Внесение изменений в Положение о турнире за Суперкубок России.

6. Изучение заявок на проведение Олимп-Суперкубка России-2021.

7. Выдвижение делегата от РПЛ на Конференцию РФС.

8. Рассмотрение вопроса о распределении доходов, полученных от реализации коммерческих и вещательных прав, в сезоне 2021/22.

9. Разное.