Агент Вендела рассказал, сколько футболист будет восстанавливаться после травмы

Один из представителей полузащитника «Зенита» Вендела агент Сезар Барбьери рассказал «СЭ» о сроках восстановления бразильского футболиста.

23-летний хавбек получил повреждение на 12-й минуте матча 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (6:1).

«Возможно, Вендел будет восстанавливаться еще два месяца», — сказал Барбьери «СЭ».

В минувшем сезоне чемпионата России бразилец провел 15 матчей, забив два гола.

(Данил Алешин)