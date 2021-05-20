Агент Вендела рассказал, сколько футболист будет восстанавливаться после травмы
12:13
Один из представителей полузащитника «Зенита» Вендела агент Сезар Барбьери рассказал «СЭ» о сроках восстановления бразильского футболиста.
23-летний хавбек получил повреждение на 12-й минуте матча 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (6:1).
«Возможно, Вендел будет восстанавливаться еще два месяца», — сказал Барбьери «СЭ».
В минувшем сезоне чемпионата России бразилец провел 15 матчей, забив два гола.
(Данил Алешин)
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