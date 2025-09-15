Кисляк признан лучшим игроком ЦСКА в июле и августе
Полузащитник Матвей Кисляк признан лучшим футболистом ЦСКА в июле-августе, сообщает пресс-служба армейцев
За это время 20-летний хавбек провел 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.
Контракт Кисляка с московским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
Источник: ПФК ЦСКА
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|4
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|18-9
|22
|
3
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|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
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|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
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|10
|4
|0
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|3
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|2
|6
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|2
|6
|2
|12-12
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|
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|
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|5
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|
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|10
|2
|4
|4
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|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
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Зенит
|8
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Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
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|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
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|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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