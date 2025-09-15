Кисляк признан лучшим игроком ЦСКА в июле и августе

Полузащитник Матвей Кисляк признан лучшим футболистом ЦСКА в июле-августе, сообщает пресс-служба армейцев

За это время 20-летний хавбек провел 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

Контракт Кисляка с московским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.