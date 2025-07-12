РПЛ: расписание матчей 1-го тура чемпионата России
Опубликовано расписание 1-го тура РПЛ сезона-2025/26
Чемпионат России-2025/2026 стартует в пятницу, 18 июля. Игры 1-го тура пройдут с 18 по 21 июля. Первым матчем премьер-лиги в новом сезоне станет «Динамо» — «Балтика».
Расписание 1-го тура РПЛ-2025/2026
18 июля, пятница
20.30. «Динамо» — «Балтика»
19 июля, суббота
15.30. «Акрон» — «Крылья Советов»
18.00. «Локомотив» — «Сочи»
20.30. «Спартак» — «Динамо» Махачкала
20 июля, воскресенье
15.30. «Пари НН» — «Краснодар» (матч пройдет в Казани)
18.00. «Зенит» — «Ростов»
20.30. «Ахмат» — «Рубин»
21 июля, понедельник
17.30. «Оренбург» — ЦСКА
Правами на трансляции матчей владеет холдинг «Матч». Все игры показывает «Матч Премьер», некоторые — «Матч ТВ».
«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции некоторых матчей РПЛ. Отслеживать ключевые события и результаты игр премьер-лиги можно в нашем футбольном матч-центре.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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