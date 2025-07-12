РПЛ: расписание матчей 1-го тура чемпионата России

Чемпионат России-2025/2026 стартует в пятницу, 18 июля. Игры 1-го тура пройдут с 18 по 21 июля. Первым матчем премьер-лиги в новом сезоне станет «Динамо» — «Балтика».

Расписание 1-го тура РПЛ-2025/2026

18 июля, пятница

20.30. «Динамо» — «Балтика»

19 июля, суббота

15.30. «Акрон» — «Крылья Советов»

18.00. «Локомотив» — «Сочи»

20.30. «Спартак» — «Динамо» Махачкала

20 июля, воскресенье

15.30. «Пари НН» — «Краснодар» (матч пройдет в Казани)

18.00. «Зенит» — «Ростов»

20.30. «Ахмат» — «Рубин»

21 июля, понедельник

17.30. «Оренбург» — ЦСКА

Правами на трансляции матчей владеет холдинг «Матч». Все игры показывает «Матч Премьер», некоторые — «Матч ТВ».

«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции некоторых матчей РПЛ. Отслеживать ключевые события и результаты игр премьер-лиги можно в нашем футбольном матч-центре.