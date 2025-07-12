Представитель Дзюбы Гольдман — о просроченном штрафе: «Очевидно, что коллегам нечем заняться»

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман отреагировал на новость о том, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила исполнительное преоизводство в отношении футболиста из-за просроченного штрафа ГИБДД.

«Если новость о штрафе в 4,5 тысячи рублей вызывает у коллег такой ажиотаж, то, видимо, совсем скуден наш футбольный мир в эти дни. Сегодня начинается сезон, пройдет матч за Суперкубок России. Мне кажется, что журналистам лучше сконцентрироваться на этом прекрасном событии, а не на поиске штрафов в 4,5 тысячи рублей и раздувании из этого новости вселенского масштаба. Читал, что посчитали штрафы с 2019 года — а почему не с 2010? Очевидно, что коллегам нечем заняться. Дополнительные комментарии излишни», — приводит слова Гольдмана Sport24.

Ранее SHOT сообщил, что футболист просрочил штраф ГИБДД за неправильную парковку. В апреле Дзюба неправильно припарковался на своем автомобиле и проигнорировал оплату штрафа.

В сезоне-2024/25 Дзюба провел 24 матча за «Акрон» во всех турнирах, отметившись 10 голами и 7 результативными передачами. 1 июня он продлил контракт с клубом на один сезон.