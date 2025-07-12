Источник: Дзюбу разыскивают судебные приставы из-за просроченного штрафа за парковку

Форвард «Акрона» Артем Дзюба попал в розыск судебных приставов, сообщает SHOT.

По сведениям источника, 36-летний футболист просрочил штраф ГИБДД за неправильную парковку. В апреле Дзюба неправильно припарковался на своем автомобиле и проигнорировал оплату штрафа. Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении игрока, который должен оплатить 4500 рублей.

В сезоне-2024/25 Дзюба провел 24 матча за «Акрон» во всех турнирах, отметившись 10 голами и 7 результативными передачами. 1 июня он продлил контракт с клубом на один сезон.