Абаскаль — о влиянии ситуаций Промеса и Джикии на сборы «Спартака»: «Сильнейшие остаются, а слабые отваливаются»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о влиянии ситуаций с игроками красно-белых Квинси Промесом и Георгием Джикией на тренировочный сбор команды.

«Не думаю, что это сильно повлияло, потому что здесь мы можем говорить о выборе, о том, что ты делаешь. Это относится и к футболу, и к жизни в целом. Сильнейшие остаются. Те, кто могут преодолевать различные трудности и препятствия. А слабые постепенно отваливаются. Здесь речь только о профессионализме, о том, чтобы идти вперед», — сказал Абаскаль в интервью пресс-службе клуба.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. «СЭ» сообщил, что 32-летний голландец прилетит в Санкт-Петербург отдельно от команды.

Кроме того, в феврале агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Георгия Джикии, заявил, что защитник не останется в «Спартаке», если команду продолжит тренировать Абаскаль.