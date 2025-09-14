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РПЛ, результаты 8-го тура: «Балтика» сыграла вничью с «Зенитом», «Ростов» победил ЦСКА и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото ФК «Ростов»
Матчи 8-го тура чемпионата России.

В пятницу, 12 сентября, «Рубин» победил «Динамо» Махачкала (1:0).

13 сентября прошли четыре матча: «Пари НН» победил «Оренбург» (3:1), «Ахмат» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (2:2), а «Краснодар» обыграл «Акрон» (2:1).

В воскресенье, 14 сентября, состоялись три матча: «Крылья Советов» победили «Сочи» (2:0), «Балтика» сыграла вничью с «Зенитом» (0:0), а «Ростов» обыграл ЦСКА (1:0).

12 сентября, пятница

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября 2025, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:0
Динамо Мх

13 сентября, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
13 сентября 2025, 14:00. Мордовия Арена (Саранск)
Пари Нижний Новгород
3:1
Оренбург
Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
13 сентября 2025, 16:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:2
Спартак
Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
13 сентября 2025, 16:45. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:1
Локомотив
Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
13 сентября 2025, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:1
Акрон

14 сентября, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
14 сентября 2025, 14:30. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:0
Сочи
Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
14 сентября 2025, 17:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
0:0
Зенит
Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
14 сентября 2025, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:0
ЦСКА

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2025/26

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ЦСКА вдевятером проиграл «Ростову» и потерпел первое поражение при Челестини в РПЛ

«Ростов» одержал 300-ю победу в чемпионатах России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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