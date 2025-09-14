РПЛ, результаты 8-го тура: «Балтика» сыграла вничью с «Зенитом», «Ростов» победил ЦСКА и другие матчи

Матчи 8-го тура чемпионата России.

В пятницу, 12 сентября, «Рубин» победил «Динамо» Махачкала (1:0).

13 сентября прошли четыре матча: «Пари НН» победил «Оренбург» (3:1), «Ахмат» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (2:2), а «Краснодар» обыграл «Акрон» (2:1).

В воскресенье, 14 сентября, состоялись три матча: «Крылья Советов» победили «Сочи» (2:0), «Балтика» сыграла вничью с «Зенитом» (0:0), а «Ростов» обыграл ЦСКА (1:0).

12 сентября, пятница

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

12 сентября 2025, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)

13 сентября, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

13 сентября 2025, 14:00. Мордовия Арена (Саранск)

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

13 сентября 2025, 16:45. ВТБ Арена (Москва)

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

13 сентября 2025, 16:45. Ахмат Арена (Грозный)

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

13 сентября 2025, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

14 сентября, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

14 сентября 2025, 14:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

14 сентября 2025, 17:00. Ростех Арена (Калининград)

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

14 сентября 2025, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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