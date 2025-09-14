«Ростов» одержал 300-ю победу в чемпионатах России

«Ростов» на своем поле обыграл ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ — 1:0.

Победа над армейцами стала для ростовчан 300-й в высшем дивизионе чемпионатов России. Они стали шестым клубом, достигшим этой отметки полсе «Спартака» (545 побед), ЦСКА (531), «Локомотива» (501), «Зенита» (489) и «Динамо» (412).

«Ростов» (8 очков) прервал трехматчевую серию без побед и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице. ЦСКА (15) потерпел первое поражение при Фабио Челестини в РПЛ и занимает четвертое место.