ЦСКА вдевятером проиграл «Ростову» и потерпел первое поражение при Челестини в РПЛ

ЦСКА на выезде уступил «Ростову» в матче 8-го тура РПЛ — 0:1.

Единственный гол на 7-й минуте забил Константин Кучаев. Бывший полузащитник армейцев отличился после ошибки при передаче голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

ЦСКА доиграл матч вдевятером — на 43-й минуте красную карточку получил Милан Гайич, а на 84-й после второй желтой удалили Матеуса Алвеса.

ЦСКА (15 очков) потерпел первое поражение при Фабио Челестини в РПЛ и занимает четвертое место. «Ростов» (8) прервал трехматчевую серию без побед и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице.