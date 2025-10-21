РПЛ опубликовала расписание матчей последних трех туров 2025 года
Российская премьер-лига утвердила подробное расписание матчей для трех туров сезона-2025/26 перед зимним перерывом: 16-го, 17-го и 18-го.
16-й тур
21 ноября (пятница)
17:00 «Акрон» — «Сочи»
22 ноября (суббота)
14:00 «Оренбург» — «Балтика»
16:45 «Спартак» — ЦСКА
19:30 «Рубин» — «Ахмат»
23 ноября (воскресенье)
13:00 «Крылья Советов» — «Ростов»
15:15 «Пари НН» — «Зенит»
17:30 «Динамо» — «Динамо» (Махачкала)
19:45 «Локомотив» — «Краснодар»
17-й тур
29 ноября (суббота)
14:00 «Акрон» — «Пари НН»
16:30 ЦСКА — «Оренбург»
19:30 «Балтика» — «Спартак»
30 ноября (воскресенье)
14:00 «Краснодар» — «Крылья Советов»
16:30 «Ахмат» — «Динамо»
16:30 «Ростов» — «Локомотив»
19:00 «Зенит» — «Рубин»
1 декабря (понедельник)
19:30 «Сочи» — «Динамо» (Махачкала)
18-й тур
5 декабря (пятница)
19:00 «Ахмат» — «Оренбург»
6 декабря (суббота)
14:00 «Ростов» — «Рубин»
16:30 «Спартак» — «Динамо»
19:30 «Зенит» — «Акрон»
7 декабря (воскресенье)
14:00 «Динамо» (Махачкала) — «Пари НН»
16:30 «Сочи» — «Локомотив»
19:00 «Балтика» — «Крылья Советов»
19:30 «Краснодар» — ЦСКА
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0