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21 октября 2025, 15:04

РПЛ опубликовала расписание матчей последних трех туров 2025 года

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская премьер-лига утвердила подробное расписание матчей для трех туров сезона-2025/26 перед зимним перерывом: 16-го, 17-го и 18-го.

16-й тур

21 ноября (пятница)
17:00 «Акрон» — «Сочи»

22 ноября (суббота)
14:00 «Оренбург» — «Балтика»
16:45 «Спартак» — ЦСКА
19:30 «Рубин» — «Ахмат»

23 ноября (воскресенье)
13:00 «Крылья Советов» — «Ростов»
15:15 «Пари НН» — «Зенит»
17:30 «Динамо» — «Динамо» (Махачкала)
19:45 «Локомотив» — «Краснодар»

17-й тур

29 ноября (суббота)
14:00 «Акрон» — «Пари НН»
16:30 ЦСКА — «Оренбург»
19:30 «Балтика» — «Спартак»

30 ноября (воскресенье)
14:00 «Краснодар» — «Крылья Советов»
16:30 «Ахмат» — «Динамо»
16:30 «Ростов» — «Локомотив»
19:00 «Зенит» — «Рубин»

1 декабря (понедельник)
19:30 «Сочи» — «Динамо» (Махачкала)

18-й тур

5 декабря (пятница)
19:00 «Ахмат» — «Оренбург»

6 декабря (суббота)
14:00 «Ростов» — «Рубин»
16:30 «Спартак» — «Динамо»
19:30 «Зенит» — «Акрон»

7 декабря (воскресенье)
14:00 «Динамо» (Махачкала) — «Пари НН»
16:30 «Сочи» — «Локомотив»
19:00 «Балтика» — «Крылья Советов»
19:30 «Краснодар» — ЦСКА

Источник: РПЛ
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РПЛ
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«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
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«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
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«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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