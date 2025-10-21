Матч «Спартак» — ЦСКА в 16-м туре РПЛ пройдет 22 ноября

Во вторник, 21 октября, РПЛ опубликовала расписание заключительных туров чемпионата России в 2025 году.

Московское дерби «Спартак» — ЦСКА в 16-м туре пройдет в субботу, 22 ноября. Начало игры — в 16:45 мск.

В матче первого круга — 5 октября в 11-м туре — ЦСКА победил «Спартак» со счетом 3:2, армейцы забили 3 гола к 19-й минуте.