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21 октября 2025, 14:59

Защитник «Ахмата» Гандри назвал Черчесова русским Анчелотти

Защитник «Ахмата» Надер Гандри сравнил главного тренера грозненской команды Станислава Черчесова с Карло Анчелотти.

«Мне кажется, Черчесов — это русский Анчелотти. Он очень опытный тренер, который дает результат и следит за дисциплиной в команде. Хоть я и не работал с Карло. Вижу, как он работает, только по телевизору. Но, я вас уверяю, Черчесов — это отличный тренер. Он всегда близок к игрокам. Всегда разговаривает с нами. И он невероятно круто понимает футбол», — приводит слова Гандри Legalbet.ru.

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В 13 матчах под его руководством грозненцы одержали 5 побед, четырежды сыграли вничью и уступили в 4 встречах.

После 12 туров команда с 16 очками занимает девятое место в РПЛ.

Источник: Legalbet.ru
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Карло Анчелотти
Станислав Черчесов
ФК Ахмат
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РПЛ опубликовала расписание матчей последних трех туров 2025 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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