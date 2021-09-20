Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» ничью «Локомотива» с «Уралом» (0:0) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.

«Даже комментировать нечего, — сказал Наумов «СЭ». — Серая игра без эмоций и моментов. Никакого азарта. Мне совсем не понравилась игра. Может, у «Локомотива» какое-то выгорание после Лиги Европы, но ведь была ротация. Вышли абсолютно с безразличным настроем. Это меня убило сегодня. Тренерский штаб не настроил игроков на борьбу. С таким отношением к футболу чемпионом не станешь. У Бека-Бека столько потерь... Играли с абсолютным аутсайдером чемпионата. И не понятно, кто был лидером на поле. Это не красит тренерский штаб и игроков. Чистейшая потеря двух очков, которых потом может не хватить».

Наумов также высказал свое мнение о новичках «Локомотива».

«Может быть, Николич что-то неправильное сказал. Вообще, эти многочисленные замены на новичков меня удивляют. Николича заставляют их ставить, потому что надо? Они выходят и разваливается игра. Никакой целостности. Многочисленные денежные вливания привели к потере игрового стиля. Надо все начинать сначала», — добавил Наумов.

«Локомотив» набрал 16 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» идет на последней, 16-й строчке с 3 очками в 8 играх.