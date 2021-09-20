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Наумов — о ничьей «Локомотива» с «Уралом»: «Денежные вливания привели к потере игрового стиля!»

18:48
20 сентября. Екатеринбург. «Урал» — «Локомотив» — 0:0. Голевой момент у ворот Гильерме.
20 сентября. Екатеринбург. «Урал» — «Локомотив» — 0:0. Голевой момент у ворот Гильерме.
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» ничью «Локомотива» с «Уралом» (0:0) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.

«Даже комментировать нечего, — сказал Наумов «СЭ». — Серая игра без эмоций и моментов. Никакого азарта. Мне совсем не понравилась игра. Может, у «Локомотива» какое-то выгорание после Лиги Европы, но ведь была ротация. Вышли абсолютно с безразличным настроем. Это меня убило сегодня. Тренерский штаб не настроил игроков на борьбу. С таким отношением к футболу чемпионом не станешь. У Бека-Бека столько потерь... Играли с абсолютным аутсайдером чемпионата. И не понятно, кто был лидером на поле. Это не красит тренерский штаб и игроков. Чистейшая потеря двух очков, которых потом может не хватить».

Наумов также высказал свое мнение о новичках «Локомотива».

«Может быть, Николич что-то неправильное сказал. Вообще, эти многочисленные замены на новичков меня удивляют. Николича заставляют их ставить, потому что надо? Они выходят и разваливается игра. Никакой целостности. Многочисленные денежные вливания привели к потере игрового стиля. Надо все начинать сначала», — добавил Наумов.

«Локомотив» набрал 16 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» идет на последней, 16-й строчке с 3 очками в 8 играх.

Урал — Локомотив

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин 0
Зенит 2
1-й тайм

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74

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Артем Бухаев все материалы автора

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