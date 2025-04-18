РПЛ поздравила «Спартак» с 103-летием клуба

Пресс-служба РПЛ опубликовала поздравление с 103-летием «Спартака».

«103 года сегодня исполнилось московскому «Спартаку»! Поздравляем всех красно-белых с днем рождения их любимого клуба, желаем красивого футбола и ярких, запоминающихся побед!» — говорится в сообщении.

«Спартак» является 12-кратным чемпионом СССР, 10-кратным чемпионом России, 10-кратным обладателем Кубка СССР, 4-кратным обладателем Кубка России, а также победителем Суперкубка страны.

После 24 туров «Спартак» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 5 очков.