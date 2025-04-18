Игроки «Химок» приступили к тренировкам под руководством Адиева

Футболисты «Химок» приступили к тренировкам под руководством Магомеда Адиева, передает корреспондент «СЭ».

Ранее основной состав клуба принял решение бойкотировать тренировки на поле, однако 17 апреля все же провел занятия самостоятельно, без присутствия Адиева.

«СЭ» сообщал, что футболисты основы рассматривают возможность бойкотировать игру 25-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Химки» после 24 матчей занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 23 очка.