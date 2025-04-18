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Сегодня, 11:46

Игроки «Химок» приступили к тренировкам под руководством Адиева

Артем Бухаев
Корреспондент
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Футболисты «Химок» приступили к тренировкам под руководством Магомеда Адиева, передает корреспондент «СЭ».

Ранее основной состав клуба принял решение бойкотировать тренировки на поле, однако 17 апреля все же провел занятия самостоятельно, без присутствия Адиева.

«СЭ» сообщал, что футболисты основы рассматривают возможность бойкотировать игру 25-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Химки» после 24 матчей занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 23 очка.

Вендел и&nbsp;Луис Энрике (&laquo;Зенит&raquo;).В «Химках» бардак: игроки игнорируют нового тренера и могут бойкотировать матч с «Зенитом». Претендента на чемпионство ждут легкие три очка

Магомед Адиев
ФК Химки
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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