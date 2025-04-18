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Сегодня, 08:48

Семин — о будущем Лички: «Нужно спокойно работать»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем тренера «Динамо» Марцела Лички.

«Давайте этот сезон доведем. В дальнейшем, наверное, руководители будут принимать какие-то решения. У него тоже плюсов много. Основной — команда проповедует свой стиль. Он уже виден. Видны атакующие действия. Много молодых игроков выходит. Есть футболисты, которые вызывают интерес у других клубов. Он сделал много хорошего для «Динамо» за этот период. Мы не подводим итог его работы. Итог нужно подводить, когда закончится сезон, и принимать решения. Сейчас, думаю, не имеет смысла даже об этом говорить. Нужно спокойно работать. Пусть играют. Есть еще шесть игр. За это время многое может измениться», — сказал Семин «СЭ».

16 апреля «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России и по сумме двух встреч (1:2, 0:0) опустилось в нижнюю сетку турнира. Игра бело-голубых со «Спартаком» во втором этапе 1/2 финала Пути регионов состоится 29 апреля.

В чемпионате России «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка.

Марцел Личка
Юрий Семин
ФК Динамо (Москва)
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2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
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 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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