Сегодня, 28 мая, состоится ответный матч переходного турнира РПЛ и ФНЛ, в котором «Химки» на своем поле примут «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 14.00 по московскому времени.

В первой встрече хабаровчане одержали победу со счетом 1:0, единственный мяч забил защитник Иллой-Айет Эммерсон.

В этой встрече не сможет принять участие защитник подмосковной команды Гиа Григалава, который получил дисквалификацию на две игры по итогам первой встречи со «СКА».

Следить за матчем «Химки» — «СКА-Хабаровск» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.