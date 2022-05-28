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Стыковые матчи РПЛ, «Химки» — «СКА-Хабаровск»: где смотреть прямую трансляцию игры

Ответный стыковой матч «Химки» — «СКА-Хабаровск» начнется в 14.00
Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Химки» на своем поле примут «СКА-Хабаровск».
Фото vk.com/fcska

Сегодня, 28 мая, состоится ответный матч переходного турнира РПЛ и ФНЛ, в котором «Химки» на своем поле примут «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 14.00 по московскому времени.

В первой встрече хабаровчане одержали победу со счетом 1:0, единственный мяч забил защитник Иллой-Айет Эммерсон.

В этой встрече не сможет принять участие защитник подмосковной команды Гиа Григалава, который получил дисквалификацию на две игры по итогам первой встречи со «СКА».

Следить за матчем «Химки» — «СКА-Хабаровск» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
28 мая, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
СКА-Хабаровск

Футбол
РПЛ
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
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5
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