Хачатурянц прокомментировал свой разговор с Анохиным на конференции РФС

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о разговоре с Сергеем Анохиным.

«Что обсуждали с Анохиным? Погоду. Обсуждали ли беттинговый контракт? Нет», — заявил Хачатурянц.

Ранее стало известно, что Анохин вышел из состава исполкома РФС и занял должность должности директора букмекерской компании. Анохин был членом исполкома с 2013 года.