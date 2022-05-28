В РФС заявили, что только одна аудиторская компания согласилась сотрудничать

Финансовый директор РФС Арсений Замятин рассказал об утверждении независимого аудитора организации, им стал АО «Деловые решения и технологии».

«В апреле-мае РФС рассмотрел ряд аудиторских компаний. К сожалению, все компании, кроме Deloitte отказались сотрудничать с РФС», — сказал Замятин.

АО «Деловые решения и технологии» — это переименованная компания Deloitte.