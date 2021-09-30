Сандро Шварц подвел итоги своей работы в «Динамо» за год

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» высказался о результатах своей работы в клубе.

— Прошел почти год, как вы работаете в московском «Динамо». Вы заслужили комплименты, вы внедрили в состав молодых игроков, играете в современный и интенсивный футбол. Что дальше?

— Рады, что за этот год мы проделали такой успешный путь. И мы очень этим гордимся. Я отмечу не только молодых ребят, которые показывают зрелую игру, но и в целом всех игроков нашей команды. Мы все заслуживаем определенной похвалы. Не только за результаты, которые мы показываем, не только за спортивную составляющую, но и за отношение внутри коллектива. Считаю, что эти два компонента — взаимоотношения внутри коллектива и наши игровые принципы — в совокупности дают нам итоговый успех. Сложно сказать, что будет через 2-3 месяца... Вполне вероятны отрезки, когда мы не будем столь успешны...Но тем не менее мы находимся на правильном пути!

Благодарю за столь теплые слова! Но честно стоит отметить, что были игровые отрезки, когда мы выступали не столь успешно. Мы сами критично относимся к этим моментам. Это во-первых. А во-вторых, глубоко убежден, что те результаты, которые мы имеем на данный момент, не связаны исключительно только со мной. Это совокупность многих факторов. И опыт, который я принес из Германии, и доверие сотрудников клуба, которые нам очень помогают, и игроки, воплощающие наши идеи. Есть четкое понимание того футбола, который мы хотим видеть. Всё это приводит к тому результату, который у нас есть на данный момент. Более того, все наши идеи и принципы мы стараемся воплотить на наших теоретических занятиях, довести их до наших игроков. Потом сразу же отрабатываем их на тренировочном поле. Для меня большее удовольствие работать в такой плотной связке вместе с клубом.

Правильнее будет сказать, что базовые принципы и идеи, которые мы сейчас реализуем на поле, это то, что мы привезли из Германии. Но вместе с этим мы понимаем, что мы остаемся очень гибкими и подвижными и всегда готовы адаптироваться к ситуации и делать ее лучше.

Специалист возглавил «Динамо» 14 октября 2020 года. После 9 туров Тинькофф РПЛ команда занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 19 баллов.