РПЛ завершит 2025 год матчем «Краснодар» — ЦСКА

Во вторник, 21 октября, РПЛ опубликовала расписание заключительных туров чемпионата России в 2025 году.

Последней игрой перед зимним перерывом станет матч «Краснодар» — ЦСКА. Игра 18-го тура пройдет в Краснодаре 7 декабря. Начало — в 19:30 мск.

После 12 туров «Краснодар» (26 очков) занимает второе место, ЦСКА (24) — третье.