Матч «Локомотив» — «Краснодар» в 16-м туре состоится 23 ноября

Во вторник, 21 октября, РПЛ опубликовала расписание заключительных туров чемпионата России в 2025 году.

«Локомотив» примет «Краснодар» в 16-м туре в воскресенье, 23 ноября.

После 12 туров у команд по 26 очков, железнодорожники опережают «быков» благодаря победе в игре первого круга. 26 июля в матче 2-го тура красно-зеленые обыграли чемпиона России в Краснодаре со счетом 2:1.