РПЛ: кто из современных футболистов смог бы повторить гол Йиранека?

РПЛ вспомнила гол защитника Мартина Йиранека, который ровно семь лет назад забил Кубани ударом почти с центра поля. Тогда он выступал за «Терек».

Сейчас 40-летний чех выступает за пражскую «Олимпию». С 2004 по 2010 гол он играл за «Спартак».

— Ровно семь лет назад Мартин Йиранек сотворил нечто невероятное в матче с «Кубанью». Кто из современных футболистов РПЛ смог бы повторить?, — отмечается в сообщении РПЛ.