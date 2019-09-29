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РПЛ: кто из современных футболистов смог бы повторить гол Йиранека?

11:03
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РПЛ вспомнила гол защитника Мартина Йиранека, который ровно семь лет назад забил Кубани ударом почти с центра поля. Тогда он выступал за «Терек».

Сейчас 40-летний чех выступает за пражскую «Олимпию». С 2004 по 2010 гол он играл за «Спартак».

— Ровно семь лет назад Мартин Йиранек сотворил нечто невероятное в матче с «Кубанью». Кто из современных футболистов РПЛ смог бы повторить?, — отмечается в сообщении РПЛ.

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