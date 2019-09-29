РПЛ: кто из современных футболистов смог бы повторить гол Йиранека?
11:03
РПЛ вспомнила гол защитника Мартина Йиранека, который ровно семь лет назад забил Кубани ударом почти с центра поля. Тогда он выступал за «Терек».
Сейчас 40-летний чех выступает за пражскую «Олимпию». С 2004 по 2010 гол он играл за «Спартак».
— Ровно семь лет назад Мартин Йиранек сотворил нечто невероятное в матче с «Кубанью». Кто из современных футболистов РПЛ смог бы повторить?, — отмечается в сообщении РПЛ.
? Ровно семь лет назад Мартин Йиранек сотворил нечто невероятное в матче с «Кубанью»— Российская Премьер-Лига (@rfpl) September 29, 2019
Кто из современных футболистов #РПЛ смог бы повторить? ?#РПЛтопчик pic.twitter.com/dGszTx070m