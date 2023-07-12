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Сегодня, 19:00

РПЛ: календарь матчей и команды чемпионата России по футболу

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Логотип РПЛ
Фото Global Look Press
Основная информация о новом сезоне чемпионата России по футболу 2023 / 2024.

Когда стартует чемпионат России по футболу

32-й по счету сезон высшего дивизиона чемпионата России стартует в конце июля и завершится 25 мая 2024 года. 1-й тур пройдет с 21 по 23 июля. Последний тур 2023 года — 18-й — состоится 8 — 10 декабря. После зимней паузы сезон РПЛ возобновится в марте — матчи 19-го тура будут сыграны с 1-го по 3-е число.

Футболисты «Зенита» — чемпионы России-2022/23
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Состав участников: команды РПЛ

Участие в новом сезоне чемпионата России примут 16 команд. Состав участников на сезон утверждает исполком РФС. Москву представят сразу четыре клуба. Остальные города — Грозный, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж, Казань, Калининград, Краснодар, Оренбург, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи — представлены одной командой.

Только четыре клуба участвовали в каждом сезоне РПЛ (с 2001 года) — это «Спaртак», «Локомотив», ЦСКA и «Зенит».

  • «Спартак»
  • «Оренбург»
  • «Ростов»
  • «Факел»
  • «Динамо»
  • «Краснодар»
  • «Локомотив»
  • «Рубин»
  • «Ахмат»
  • «Крылья Советов»
  • «Сочи»
  • «Балтика»
  • «Пари НН»
  • «Зенит»
  • «Урал»
  • ЦСКА

Календарь игр РПЛ

Российская премьер-лига 24-го июня представила полный календарь предстоящего сезона. Расписание матчей было составлено с учетом жеребьевки кубковых матчей, также лига должна согласовать временные слоты с основным вещателем.

1-й тур
21 — 23 июля 2023

  • «Спартак» — «Оренбург»
  • «Ростов» — «Факел»
  • «Динамо» — «Краснодар»
  • «Локомотив» — «Рубин»
  • «Ахмат» — «Крылья Советов»
  • «Сочи» — «Балтика»
  • «Пари НН» — «Зенит»
  • «Урал» — ЦСКА

2-й тур
28 — 30 июля

  • «Спартак» — «Балтика»
  • «Ростов» — «Зенит»
  • «Краснодар» — «Сочи»
  • «Крылья Советов» — «Динамо»
  • «Ахмат» — ЦСКА
  • «Рубин» — «Оренбург»
  • «Факел» — «Локомотив»
  • «Урал» — «Пари НН»
Футболисты ЦСКА
Фото Александр Федоров, «СЭ»

3-й тур
4 — 6 августа

  • «Зенит» — «Динамо»
  • «Краснодар» — «Пари НН»
  • «Крылья Советов» — «Ростов»
  • ЦСКА — «Локомотив»
  • «Сочи» — «Ахмат»
  • «Рубин» — «Спартак»
  • «Балтика» — «Факел»
  • «Оренбург» — «Урал»

4-й тур
11 — 13 августа

  • «Зенит» — «Факел»
  • «Ростов» — «Рубин»
  • ЦСКА — «Сочи»
  • «Динамо» — «Балтика»
  • «Локомотив» — «Крылья Советов»
  • «Пари НН» — «Ахмат»
  • «Урал» — «Спартак»
  • «Оренбург» — «Краснодар»

5-й тур
18 — 20 августа

  • «Спартак» — «Зенит»
  • «Краснодар» — «Локомотив»
  • «Динамо» — ЦСКА
  • «Ахмат» — «Оренбург»
  • «Сочи» — «Ростов»
  • «Рубин» — «Крылья Советов»
  • «Балтика» — «Урал»
  • «Факел» — «Пари НН»

6-й тур
25 — 27 августа

  • «Зенит» — «Урал»
  • «Спартак» — «Ахмат»
  • «Крылья Советов» — «Балтика»
  • «Сочи» — «Локомотив»
  • «Рубин» — «Динамо»
  • «Пари НН» — «Ростов»
  • «Факел» — «Краснодар»
  • «Оренбург» — ЦСКА
Футболисты «Спартака»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

7-й тур
1 — 3 сентября

  • «Ростов» — «Динамо»
  • «Краснодар» — «Спартак»
  • «Крылья Советов» — «Факел»
  • ЦСКА — «Зенит»
  • «Локомотив» — «Балтика»
  • «Пари НН» — «Рубин»
  • «Урал» — «Ахмат»
  • «Оренбург» — «Сочи»

4 — 12 сентября: международная пауза

8-й тур
15 — 17 сентября

  • ЦСКА — «Крылья Советов»
  • «Динамо» — «Пари НН»
  • «Локомотив» — «Оренбург»
  • «Ахмат» — «Краснодар»
  • «Сочи» — «Спартак»
  • «Рубин» — «Зенит»
  • «Балтика» — «Ростов»
  • «Урал» — «Факел»

9-й тур
22 — 24 сентября

  • «Зенит» — «Локомотив»
  • «Спартак» — «Динамо»
  • «Ростов» — ЦСКА
  • «Краснодар» — «Урал»
  • «Крылья Советов» — «Сочи»
  • «Балтика» — «Ахмат»
  • «Пари НН» — «Оренбург»
  • «Факел» — «Рубин»

10-й тур
29 сентября — 1 октября

  • «Ростов» — «Урал»
  • «Крылья Советов» — «Спартак»
  • ЦСКА — «Балтика»
  • «Локомотив» — «Пари НН»
  • «Ахмат» — «Динамо»
  • «Рубин» — «Краснодар»
  • «Факел» — «Сочи»
  • «Оренбург» — «Зенит»
Футболисты «Локомотива»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

11-й тур
6 — 8 октября

  • «Спартак» — ЦСКА
  • «Краснодар» — «Ростов»
  • «Динамо» — «Факел»
  • «Ахмат» — «Рубин»
  • «Сочи» — «Зенит»
  • «Балтика» — «Оренбург»
  • «Пари НН» — «Крылья Советов»
  • «Урал» — «Локомотив»

9 — 17 октября: международная пауза

12-й тур
20 — 22 октября

  • «Зенит» — «Крылья Советов»
  • «Спартак» — «Пари НН»
  • «Ростов» — «Ахмат»
  • «Локомотив» — «Динамо»
  • «Рубин» — ЦСКА
  • «Балтика» — «Краснодар»
  • «Урал» — «Сочи»
  • «Оренбург» — «Факел»

13-й тур
27 — 29 октября

  • «Зенит» — «Ахмат»
  • «Ростов» — «Локомотив»
  • «Крылья Советов» — «Оренбург»
  • ЦСКА — «Краснодар»
  • «Динамо» — «Урал»
  • «Рубин» — «Балтика»
  • «Пари НН» — «Сочи»
  • «Факел» — «Спартак»

14-й тур
3 — 5 ноября

  • «Краснодар» — «Крылья Советов»
  • ЦСКА — «Пари НН»
  • «Локомотив» — «Спартак»
  • «Ахмат» — «Факел»
  • «Сочи» — «Динамо»
  • «Балтика» — «Зенит»
  • «Урал» — «Рубин»
  • «Оренбург» — «Ростов»

15-й тур
10 — 12 ноября

  • «Зенит» — «Краснодар»
  • «Спартак» — «Ростов»
  • «Крылья Советов» — «Урал»
  • «Динамо» — «Оренбург»
  • «Локомотив» — «Ахмат»
  • «Сочи» — «Рубин»
  • «Пари НН» — «Балтика»
  • «Факел» — ЦСКА

13 — 21 ноября: международная пауза

16-й тур
24 — 26 ноября

  • «Зенит» — «Сочи»
  • «Ростов» — «Пари НН»
  • «Крылья Советов» — «Локомотив»
  • ЦСКА — «Динамо»
  • «Рубин» — «Факел»
  • «Балтика» — «Спартак»
  • «Урал» — «Краснодар»
  • «Оренбург» — «Ахмат»
Футболисты «Динамо»
Фото Федор Успенский, «СЭ»

17-й тур
1 — 3 декабря

  • «Краснодар» — «Оренбург»
  • ЦСКА — «Ростов»
  • «Динамо» — «Рубин»
  • «Локомотив» — «Зенит»
  • «Ахмат» — «Спартак»
  • «Сочи» — «Крылья Советов»
  • «Пари НН» — «Урал»
  • «Факел» — «Балтика»

18-й тур
8 — 10 декабря

  • «Зенит» — «Пари НН»
  • «Спартак» — «Крылья Советов»
  • «Краснодар» — ЦСКА
  • «Локомотив» — «Урал»
  • «Ахмат» — «Ростов»
  • «Сочи» — «Оренбург»
  • «Балтика» — «Рубин»
  • «Факел» — «Динамо»

Зимняя пауза 2023 / 2024

19-й тур
1 — 3 марта 2024

  • «Зенит» — «Спартак»
  • «Ростов» — «Крылья Советов»
  • «Краснодар» — «Рубин»
  • ЦСКА — «Оренбург»
  • «Динамо» — «Локомотив»
  • «Ахмат» — «Урал»
  • «Балтика» — «Сочи»
  • «Пари НН» — «Факел»

20-й тур
8 — 10 марта

  • «Спартак» — «Факел»
  • «Ростов» — «Краснодар»
  • «Крылья Советов» — ЦСКА
  • «Динамо» — «Ахмат»
  • «Локомотив» — «Сочи»
  • «Рубин» — «Пари НН»
  • «Урал» — «Зенит»
  • «Оренбург» — «Балтика»

21-й тур
15 — 17 марта

  • «Зенит» — «Рубин»
  • «Краснодар» — «Балтика»
  • ЦСКА — «Спартак»
  • «Ахмат» — «Сочи»
  • «Пари НН» — «Локомотив»
  • «Факел» — «Крылья Советов»
  • «Урал» — «Ростов»
  • «Оренбург» — «Динамо»

18 — 27 марта: международная пауза

22-й тур
29 — 31 марта

  • «Спартак» — «Урал»
  • «Крылья Советов» — «Зенит»
  • «Динамо» — «Ростов»
  • «Локомотив» — «Краснодар»
  • «Сочи» — ЦСКА
  • «Рубин» — «Ахмат»
  • «Балтика» — «Пари НН»
  • «Факел» — «Оренбург»
Футболисты «Краснодара»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

23-й тур
5 — 7 апреля

  • «Зенит» — «Балтика»
  • «Ростов» — «Сочи»
  • ЦСКА — «Факел»
  • «Динамо» — «Спартак»
  • «Ахмат» — «Локомотив»
  • «Пари НН» — «Краснодар»
  • «Урал» — «Крылья Советов»
  • «Оренбург» — «Рубин»

24-й тур
12 — 14 апреля

  • «Спартак» — «Сочи»
  • «Краснодар» — «Зенит»
  • «Крылья Советов» — «Рубин»
  • «Локомотив» — ЦСКА
  • «Ахмат» — «Балтика»
  • «Факел» — «Ростов»
  • «Урал» — «Динамо»
  • «Оренбург» — «Пари НН»

25-й тур
19 — 21 апреля

  • «Зенит» — «Оренбург»
  • «Ростов» — «Спартак»
  • «Краснодар» — «Факел»
  • ЦСКА — «Ахмат»
  • «Сочи» — «Урал»
  • «Рубин» — «Локомотив»
  • «Балтика» — «Крылья Советов»
  • «Пари НН» — «Динамо»

26-й тур
26 — 28 апреля

  • «Спартак» — «Локомотив»
  • «Ростов» — «Оренбург»
  • «Крылья Советов» — «Краснодар»
  • «Динамо» — «Зенит»
  • «Ахмат» — «Пари НН»
  • «Сочи» — «Факел»
  • «Рубин» — «Урал»
  • «Балтика» — ЦСКА

27-й тур
3 — 5 мая

  • «Краснодар» — «Ахмат»
  • ЦСКА — «Рубин»
  • «Динамо» — «Сочи»
  • «Локомотив» — «Ростов»
  • «Пари НН» — «Спартак»
  • «Факел» — «Зенит»
  • «Урал» — «Балтика»
  • «Оренбург» — «Крылья Советов»

28-й тур
10 — 12 мая

  • «Зенит» — ЦСКА
  • «Спартак» — «Краснодар»
  • «Крылья Советов» — «Ахмат»
  • «Сочи» — «Пари НН»
  • «Рубин» — «Ростов»
  • «Балтика» — «Динамо»
  • «Факел» — «Урал»
  • «Оренбург» — «Локомотив»

29-й тур
17 — 19 мая

  • «Спартак» — «Рубин»
  • «Ростов» — «Балтика»
  • «Динамо» — «Крылья Советов»
  • «Локомотив» — «Факел»
  • «Ахмат» — «Зенит»
  • «Сочи» — «Краснодар»
  • «Пари НН» — ЦСКА
  • «Урал» — «Оренбург»

30-й тур
25 мая (суббота)

  • «Зенит» — «Ростов»
  • «Краснодар» — «Динамо»
  • «Крылья Советов» — «Пари НН»
  • ЦСКА — «Урал»
  • «Рубин» — «Сочи»
  • «Балтика» — «Локомотив»
  • «Факел» — «Ахмат»
  • «Оренбург» — «Спартак»

Календарь Российской премьер-лиги в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступен в разделе РПЛ нашего сайта.

Футболисты «Ростова»
Фото ФК «Ростов»

Расписание матчей 1-го тура

Новый сезон чемпионата России по футболу 2023/2024 открое матч между «Динамо» и «Краснодаром». Встреча состоится 21 июля в Москве. Начало — 19:00 (время московское).

21 июля, пятница

19.00 «Динамо» — «Краснодар»

22 июля, суббота

13.00 «Урал» — ЦСКА
15.15 «Пари НН» — «Зенит»
17.30 «Локомотив» — «Рубин»
20.00 «Ахмат» — «Крылья Советов»

23 июля, воскресенье

17.30 «Спартак» — «Оренбург»
20.00 «Ростов» — «Факел»
20.00 «Сочи» — «Балтика»

Турнирная таблица РПЛ: регламент

Чемпион России определяется по наибольшему количеству очков среди всех участников. Команды получают по три очка за победу, по одному — при ничейном результате и ни одного при поражении.

При равном количествое очков, положение в таблице определяется поочередно по следующим критериям:

  • личные встречи (набранные очки, количество побед, разность голов, число забитых мячей);
  • количество побед во всех играх;
  • лучшая разность забитых и пропущенных голов;
  • наибольшее количество забитых голов.

Если команды оказываются равны по данным критериям, в таком случае применяется одно из следующих правил:

  • во время сезона — команды располагаются по таблице предыдущего сезона;
  • по окончании сезона — команды проводят дополнительный матч.

Турнирная таблица Российской премьер-лиги в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступна в разделе РПЛ нашего сайта.

Где смотреть трансляции матчей РПЛ

Новый сезон чемпионата России в полной мере будет освещать российский спортивный холдинг «Матч ТВ». Все матчи турнира будут показаны в прямом эфире на каналах холдинга. В минувшем сезоне «Матч ТВ» в среднем транслировал по три игры в прямом эфире на федеральном спортивном телеканале и сайте matchtv.ru. Все остальные встречи тура можно было увидеть на платном телеканале «Матч Премьер» и платно на сайте.

Также следить за матчами РПЛ 2023 / 2024 можно будет с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.

Актуальные материалы и последние новости с прогнозами и мнениями экспертов, турнирная таблица с календарем матчей и статистикой чемпионата России — в разделе РПЛ на нашем сайте.

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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