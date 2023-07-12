«Чайка» арендовала голкипера ЦСКА Бокова

Вратарь ЦСКА Данила Боков на правах аренды перешел в «Чайку», сообщает пресс-служба армейцев.

20-летний перед уходом продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года. В соглашении с «Чайкой» предусмотрена опция выкупа.

Во второй половине предыдущего сезона Боков выступал на правах аренды за «Салют». Он провел 10 матчей за команду, пропустил 5 мячей и 6 раз отстоял на ноль.