«Чайка» арендовала голкипера ЦСКА Бокова
Вратарь ЦСКА Данила Боков на правах аренды перешел в «Чайку», сообщает пресс-служба армейцев.
20-летний перед уходом продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года. В соглашении с «Чайкой» предусмотрена опция выкупа.
Во второй половине предыдущего сезона Боков выступал на правах аренды за «Салют». Он провел 10 матчей за команду, пропустил 5 мячей и 6 раз отстоял на ноль.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/14350
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