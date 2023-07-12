Гаджиев высказался о вероятном переходе Фернандеса в «Зенит»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на новость о возможном переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

«Марио Фернандес — хороший футболист, профессионально относящийся к своему делу. Он не был замечен в каких-либо дисциплинарных, человеческих, гражданских проступках. Думаю, его приглашение в «Зенит» не является случайным, там все взвесили. Для «Зенита» это хороший игрок», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

11 июля «СЭ» сообщал, что Фернандес в ближайшие дни должен пройти медосмотр, после чего он подпишет контракт с «Зенитом».

По информации «СЭ», 32-летний футболист заключит соглашение по одному из трех вариантов: на два года, на три года или по схеме «два плюс один».

С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за ЦСКА.