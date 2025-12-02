РПЛ, 18-й тур: расписание, даты и время начала матчей
Опубликовано расписание 18-го тура чемпионата России
18-й тур чемпионата России-2025/26 пройдет перед зимней паузой с пятницы по воскресенье, с 5 по 7 декабря. Тур откроет игра «Ахмат» — «Оренбург», в субботу состоится дерби «Спартака» и «Динамо», а завершит уик-энд противостояние лидеров — «Краснодара» и ЦСКА.
Расписание матчей 18-го тура РПЛ в сезоне-2025/2026
5 декабря (пятница)
- 19.00 «Ахмат» — «Оренбург»
6 декабря (суббота)
- 14.00 «Ростов» — «Рубин»
- 16.30 «Спартак» — «Динамо»
- 19.30 «Зенит» — «Акрон»
7 декабря (воскресенье)
- 14.00 «Динамо» (Махачкала) — «Пари НН»
- 16.30 «Сочи» — «Локомотив»
- 19.00 «Балтика» — «Крылья Советов»
- 19.00 «Краснодар» — ЦСКА
Начало матчей — по московскому времени.
Трансляции игр РПЛ организуют каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Смотреть чемпионат можно также на сайте matchtv.ru, а прямой эфир федерального телеканала — вдобавок на платформах «Кинопоиск» и Okko.
«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции матчей РПЛ. Отслеживать ключевые события и результаты игр можно в нашем матч-центре.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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