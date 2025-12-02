РПЛ, 18-й тур: расписание, даты и время начала матчей

18-й тур чемпионата России-2025/26 пройдет перед зимней паузой с пятницы по воскресенье, с 5 по 7 декабря. Тур откроет игра «Ахмат» — «Оренбург», в субботу состоится дерби «Спартака» и «Динамо», а завершит уик-энд противостояние лидеров — «Краснодара» и ЦСКА.

Расписание матчей 18-го тура РПЛ в сезоне-2025/2026

5 декабря (пятница)

19.00 «Ахмат» — «Оренбург»

6 декабря (суббота)

14.00 «Ростов» — «Рубин»

16.30 «Спартак» — «Динамо»

19.30 «Зенит» — «Акрон»

7 декабря (воскресенье)

14.00 «Динамо» (Махачкала) — «Пари НН»

16.30 «Сочи» — «Локомотив»

19.00 «Балтика» — «Крылья Советов»

19.00 «Краснодар» — ЦСКА

Начало матчей — по московскому времени.

Трансляции игр РПЛ организуют каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Смотреть чемпионат можно также на сайте matchtv.ru, а прямой эфир федерального телеканала — вдобавок на платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции матчей РПЛ. Отслеживать ключевые события и результаты игр можно в нашем матч-центре.