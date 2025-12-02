Спортивный директор ЦСКА Шевелев рассказал о разработке обучающей игроков ИИ-программы

Спортивный директор ЦСКА Евгений Шевелев ответил на вопрос о ходе разработки клубом ИИ-программы, которая будет обучать футболистов принимать правильные решения на поле.

«Мы планируем эту программу вывести в, так скажем, промышленное использование с января. Пока только для ЦСКА, а дальше посмотрим. Может, для всей страны. Это то, что раньше не получалось анализировать через ТТД, пробег, все эти популярные цифры, которые используются в футболе. Это именно оценка принятого решения. У каждого футболиста на поле всегда есть 10 вариантов, кому отдать пас. Плюс к этому есть вариант пробить по воротам. Плюс к этому есть вариант пойти в обводку или просто побежать куда-то. Какое из этих решений было наилучшим в каждую секунду времени для каждого футболиста — это та задача, которую вместе с коллегами из «Сбера» активно и плодотворно решали.

Сейчас уровень решения этой задачи настолько высокий, что я сам уже перестаю понимать, почему рекомендуется тот или иной вариант, но я понимаю, что он справедливый. Для нас это в первую очередь инвестиция в молодежный футбол. Понимаю, что в 25-27-30 лет единицы могут поменять стиль и образ мышления. А вот в академии мы хотим, чтобы это стало любимой игрой футболиста. Когда он заходит в телефон, вместо того чтобы залезть в соцсети, чтобы он поиграл в этом тренажере и принимал правильные решения, чтобы это учило его правильно играть в футбол», — сказал Шевелев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

После 17 туров ЦСКА с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.