«Ротор» впервые в сезоне набрал очки на своем поле, сыграв вничью с «Уралом»

«Ротор» сыграл вничью с «Уралом» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ — 0:0.

После 15 туров команда из Волгограда занимает 15-е место с 8 очками, екатеринбуржцы идут на 11-й строчке с 16 очками. Для «Урала» эта ничья стала седьмой в сезоне — это самый высокий показатель в турнирной таблице.

«Ротор» впервые в сезоне набрал очки на своем поле — у команды из Волгограда 1 ничья и 7 поражений в 8 домашних матчах.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

15-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:0

«Ротор» (Волгоград): Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Алейник, Жигулев, Давиташвили (Серченков, 66), Муллин (Микелтадзе, 73), Понсе, Фламарион.

«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Рыков, Кулаков, Ефремов (Подберезкин, 66), Йовичич, Калинин, Эль-Кабир (Шаболин, 83), Мишкич, Аугустыняк, Погребняк (Панюков, 76), Бикфалви.

Предупреждения: Бикфалви, 28. Степанов, 32. Кожемякин, 36. Калинин, 44. Йовичич, 54. Давиташвили, 62. Жигулев, 78. Аугустыняк, 90.

Судьи: Москалев (Воронеж). Стипиди (Краснодар), Болховитин (Ленинградская область).

ВАР: Турбин (Дмитров). Демешко (Химки).

22 ноября. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».