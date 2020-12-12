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«Ротор» — «Уфа»: прямая трансляция матча в 14.00

13:30
«Ротор» — «Уфа». Фото ФК «Уфа»
«Ротор» — «Уфа». Фото ФК «Уфа»

В субботу, 12 декабря, состоится матч 18-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ротор» на своем поле примет «Уфу». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Ротор» — «Уфа» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ротор» — «Уфа»

Ротор — Уфа

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